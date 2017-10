4 ottobre 2017

Trasmesso all'UE il bando di gara relativo ai servizi di architettura e ingegneria per la progettazione della Piattaforma Europa di Livorno

L'importo complessivo a base d'asta è di tre milioni di euro

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha reso noto di aver trasmesso all'Unione Europea il bando di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione preliminare e definitiva delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione, compreso lo studio di impatto ambientale e la valutazione di impatto ambientale, del progetto della Piattaforma Europa, ovvero dell'ampliamento a mare del porto di Livorno con la realizzazione di opere infrastrutturali e aree per insediarvi - con la prima fase - un nuovo container terminal.

L'Adsp ha ricordato di aver ridisegnato le fasi di attuazione degli interventi del Piano Regolatore Portuale e che la progettazione consente, anche attraverso modalità alternative di gestione dei sedimenti marini, una contrazione dei tempi e dei costi di realizzazione delle opere, nel rispetto dei requisiti, sia geometrici che funzionali dell'infrastruttura.

Nella progettazione - ha precisato l'ente portuale - trovano spazio interventi come la demolizione della diga della Meloria e la conseguente realizzazione della nuova diga ad andamento curvilineo prevista in sua sostituzione. Sono previsti inoltre i lavori di realizzazione della diga foranea Nord e le nuove opere a protezione dal moto ondoso della banchina operativa del futuro terminal contenitori. Completano il quadro la progettazione del canale di accesso alla nuova area portuale, quella del relativo bacino di evoluzione, e le attività di dragaggio necessarie a mettere in comunicazione le esistenti aree portuali con il nuovo bacino.

La gara, che verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede un importo complessivo a base d'asta di tre milioni di euro.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail