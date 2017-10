4 ottobre 2017

Gulf Agency Company compra le attività di agenzia portuale della belga Ahlers

Il gruppo di Dubai è già presente in Belgio attraverso la filiale GAC Belgium

L'agenzia marittima Gulf Agency Company (GAC) di Dubai ha acquisito le attività di agenzia portuale della belga Ahlers. GAC è già presente in Belgio attraverso la filiale GAC Belgium con sede ad Anversa. «Negli ultimi tre anni - ha spiegato il vicepresidente del gruppo mediorientale, Ivo Verheyen - GAC Belgium si è specializzata nei servizi di agenzia e nelle rinfuse solide in tutti i porti della nazione. Con i nostri nuovi colleghi siamo determinati a continuare ad offrire i più elevati livelli di servizio e di presenza locale su cui i nostri clienti possono contare».

«Questa cessione - ha commentato l'amministratore delegato di Ahlers Belgium, Roel Vanmaele - si inserisce nella nostra strategia volta a focalizzare Ahlers nei settori della gestione della supply chain e della logistica. Con la sua rete globale e le sue relazioni locali, GAC è assolutamente ben posizionata per operare come agenzia portuale ad Anversa. Le nostre due aziende hanno lavorato assieme proficuamente e con successo per diversi anni e continueranno a farlo in aree di comune interesse».







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec