4 ottobre 2017

CMA CGM, nuovo servizio ro-ro tra il Marocco e i porti di Marsiglia, Port-Vendres e Genova

Verrà inaugurato il 21 ottobre

Il prossimo 21 ottobre la compagnia di navigazione francese CMA CGM inaugurerà un nuovo collegamento marittimo di linea per rotabili tra il Marocco e i porti francesi di Marsiglia e di Port-Vendres e il porto italiano di Genova.

Il collegamento sarà suddiviso in tre servizi, con il primo che collegherà per tutto l'anno i porti di marocchini di Casablanca e Tanger Med con tre partenze settimanali dirette a Marsiglia effettuate con una nave ro-ro della capacità di 180 trailer. Il secondo servizio, anch'esso operativo tutto l'anno, giungerà al porto di Tanger Med con due partenze settimanali dai porti di Marsiglia e Genova con una nave ro-ro della capacità di 180 trailer. Il terzo servizio sarà attivo dal mese di novembre ad aprile e collegherà Tanger Med con Port-Vendres con una partenza alla settimana dal porto marocchino con una nave ro-ro della capacità di 65 trailer.







