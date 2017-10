5 ottobre 2017

APM Terminals passa la gestione del container terminal di Tacoma ad una joint venture tra SSA Marine e Matson

Il contratto di concessione scadrà il 31 dicembre

L'olandese APM Terminals, società terminalista del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk, ha confermato di aver lasciato la gestione del container terminal del porto statunitense di Tacoma, abbandono che aveva preannunciato la scorsa primavera ( del 4 aprile 2017), e di aver passato le consegne alla SSAT, una joint venture costituita dal gruppo portuale americano SSA Marine e dalla compagnia di navigazione statunitense Matson Lines. APM Terminals ha precisato che il contratto di concessione con cui operava il terminal scadrà il prossimo 31 dicembre e che i termini contrattuali consentono il trasferimento della concessione alla SSAT.







