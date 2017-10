6 ottobre 2017

Ad agosto il traffico delle merci nel porto di Ravenna è diminuito del -2,1%

Nei primi otto mesi del 2017 sono state movimentate 17,39 milioni di tonnellate (-0,6%)

Lo scorso mese di agosto il porto di Ravenna ha movimentato 2,05 milioni di tonnellate di merci, con un calo del -2,1% rispetto all'agosto 2016. Nel settore delle merci secche il traffico è ammontato a 1,48 milioni di tonnellate (+2,8%), di cui 547mila tonnellate di prodotti metallurgici (-16,4%), 462mila tonnellate di minerali grezzi, manufatti e materiali da costruzione (+25,3%), 256mila tonnellate di derrate alimentari (+53,4%), 109mila tonnellate di prodotti agricoli (-45,3%) e 88mila tonnellate di concimi (+80,1%) a cui si aggiungono 12mila tonnellate di combustibili e minerali solidi e 4mila tonnellate di minerali e cascami metallurgici, traffici questi ultimi pari a zero nell'agosto 2016. Nel segmento delle rinfuse liquide il totale è stato di 346mila tonnellate (-8,6%), di cui 203mila tonnellate di prodotti petroliferi (+3,6%), 95mila tonnellate di derrate alimentari (+5,9%) e 48mila tonnellate di prodotti chimici (-48,4%). Il traffico delle merci containerizzate è diminuito del -49,6% a 85mila tonnellate, mentre quello dei rotabili è cresciuto del +27,4% a 143mila tonnellate.

Nei primi otto mesi del 2017 il porto ha movimentato 17,39 milioni di tonnellate di merci, con una flessione del -0,6% sul periodo gennaio-agosto dello scorso anno. Le merci allo sbarco sono state pari a 14,94 milioni di tonnellate (-0,5%) e quelle all'imbarco a 2,44 milioni di tonnellate (-1,3%). Complessivamente il traffico delle merci secche è risultato pressoché stabile essendosi attestato a 11,69 milioni di tonnellate (+0,4%), di cui 4,36 milioni di tonnellate di prodotti metallurgici (+2,0%), 3,65 milioni di tonnellate di minerali greggi, manufatti e materiali da costruzione (+11,8%), 1,55 milioni di tonnellate di derrate alimentari (+2,9%), 946mila tonnellate di concimi (-9,8%), 924mila tonnellate di prodotti agricoli (-32,8%), 186mila tonnellate di combustibili e minerali solidi (+23,2%), 56mila tonnellate di minerali e cascami metallurgici (+377,0%) e 19mila tonnellate di altre merci secche (+32,0%). Il volume complessivo delle rinfuse liquide è aumentato del +3,2% a 3,02 milioni di tonnellate, di cui 1,73 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi (+7,0%), 712mila tonnellate di derrate alimentari (+6,4%), 571mila tonnellate di prodotti chimici (-9,7%) e 4mila tonnellate di concimi (-13,1%). Il traffico dei carichi containerizzati è stato pari a 1,49 milioni di tonnellate (-13,7%) ed è stato totalizzato con una movimentazione di contenitori pari a 150.770 teu (-3,4%) e il traffico di rotabili è ammontato a 1,19 milioni di tonnellate (-0,8%).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail