6 ottobre 2017

Porto di Livorno, a breve verranno ultimati i lavori di ristrutturazione del Pontile 12

Nuova banchina di 370 metri lineari

Nel porto di Livorno sono in fase di ultimazione i lavori di ristrutturazione del Pontile 12, in Darsena Petroli, interventi che sono stati realizzati con lo scopo di permettere alla banchina di accogliere navi lunghe 200 metri con un pescaggio di 12,5 metri.

Il vecchio molo, costituito da pile di massi imbasati sul fondo del mare a -4,5 metri, è stato trasformato in una nuova infrastruttura completamente cementificata della lunghezza di 370 metri lineari e in grado di garantire un pescaggio quasi tre volte superiore a livello precedente. Gli interventi si concluderanno a breve con l'approntamento dei piazzali retrostanti il pontile, con l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione e con la recinzione dell'area.







