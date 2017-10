6 ottobre 2017

Diana Containerships stringe un accordo per vendere sette delle 11 portacontainer della flotta

Il ricavato verrà impiegato per ridurre l'indebitamento

La società armatoriale greca Diana Containerships ha stretto un accordo per vendere fino a sette delle 11 portacontainer che fanno parte della sua flotta. La cessione avverrebbe per complessivi 104 milioni di dollari. Secondo il quotidiano digitale britannico “Lloyd's List”, l'intesa è stata siglata con la greca Poseidon Containers che nei giorni scorsi ha sottoscritto un accordo non vincolante con la connazionale Euroseas per la fusione delle rispettive flotte di portacontainer ( del 2 ottobre 2017).

La compagnia greca ha specificato che il ricavato verrà impiegato per ridurre l'indebitamento. «Riteniamo - ha spiegato il presidente di Diana Containerships, Anastasios Margaronis - che la transazione sia basata su interessanti termini di vendita delle navi nell'attuale fase di mercato e che rafforzerà ulteriormente lo stato patrimoniale della compagnia, diminuirà l'età media della flotta e potrà consentire alla compagnia di perseguire una strategia di acquisizioni mirate di altre moderne portacontainer».

Attualmente la flotta della Diana Containerships è formata da cinque portacontainer Panamax e sei post-Panamax. La prima serie di navi include la Domingo di 3.700 teu, costruita nel 2001, la Pamina di 5.000 teu, costruita nel 2005, la New Jersey di 4.900 teu, costruita nel 2006, e le navi Sagitta e Centaurus della capacità di di 3.400 teu entrambe costruite nel 2010. Tra le unità post-Panamax ci sono due navi di quasi 5.600 teu, la Great e la March, entrambe costruite nel 2004, due portacontenitori di 6.500 teu entrambe costruite nel 2006, la Pucon e la Pueblo, e altre due navi di 6.500 teu, la Rotterdam costruita nel 2008 e la Hamburg costruita nel 2009.



