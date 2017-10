9 ottobre 2017

Traffico crocieristico in calo nei porti croati

Nei primi otto mesi del 2017 la diminuzione è stata del -13,7%

Il traffico crocieristico nei porti croati continua a diminuire. L'Ufficio Statistico della Croazia ha reso noto che nei primi otto mesi di quest'anno il totale dei crocieristi è stato di 609.721 unità, con una diminuzione del -13,7% rispetto a 706.737 crocieristi nel periodo gennaio-agosto del 2016. Tale calo è conseguenza anche della riduzione degli scali di navi da crociera nei porti nazionali che sono ammontati a 431, realizzati complessivamente da 66 navi, rispetto a 518 nei primi otto mesi dello scorso anno. La maggior parte degli scali di navi da crociera sono avvenuti nel porto di Dubrovnik (355 scali), seguito dal porto di Spalato (138 scali) e dal porto di Korcula (91).







