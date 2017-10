9 ottobre 2017

Salerno Container Terminal è stata premiata quale miglior terminal operator italiano

Il riconoscimento nell'ambito degli Italian Terminal And Logistic Awards

La Salerno Container Terminal (SCT), la società del gruppo Gallozzi che gestisce il container terminal del porto di Salerno, è stata premiata come migliore azienda italiana nella gestione dei terminal contenitori. Dopo il conferimento del Grimaldi Excellence Award al porto di Salerno quale migliore scalo portuale italiano, infatti, l'impresa terminalista SCT ha vinto il premio ITALA (Italian Terminal And Logistic Awards) che ha lo scopo di evidenziare le capacità degli operatori italiani del terminalismo portuale, intermodale e della logistica.

Il riconoscimento è stato assegnato nel corso della sesta edizione del GIS - Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, evento espositivo che si è concluso sabato presso Piacenza Expo.







