9 ottobre 2017

L'associazione per la logistica sostenibile SOS LOG accoglie nuovi soci

Il 16 novembre un convegno sulla logistica urbana

Due nuovi operatori logistici sono entrati a far parte di SOS LOG, l'associazione italiana per la logistica sostenibile. Si tratta di Bomi Group, gruppo internazionale che opera da oltre 30 anni nella logistica e nella gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute, e Dap Sides Euro Logistica, azienda operativa in numerosi settori che, oltre alla logistica tradizionale e al trasporto, si è specializzata nell'offrire ai clienti un'ampia gamma di servizi ad alto valore aggiunto.

Intanto il prossimo 16 novembre SOS LOG terrà un convegno laboratorio sul tema “Logistica urbana. Un circuito virtuoso: dalle esigenze alle proposte” organizzato in collaborazione con Università degli studi di Milano Bicocca - Dipartimento di Psicologia, Assologistica Cultura e Formazione, ICE Lab del Politecnico di Torino. Gli interventi saranno affidati a rappresentanti istituzionali, centri di ricerca e operatori logistici presso l'università Bicocca di Milano. Si tratta di un nuovo format con momenti di ascolto e ingaggio attraverso sette relazioni e sette laboratori interattivi in modalità business caffè, organizzati su quattro aree di sfide: le città, i consumatori, gli spazi che diventano intelligenti e sostenibili , innovazione e startup.







