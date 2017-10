10 ottobre 2017

L'olandese Royal IHC compra il 50% della connazionale Rotterdam Offshore Group

L'azienda è attiva nel settore delle riparazioni e conversioni navali

Il gruppo olandese Royal IHC ha acquisito il 50% del capitale della connazionale Rotterdam Offshore Group (ROG), azienda che è attiva nel settore delle riparazioni e conversioni navali e in altri segmenti delle lavorazioni e servizi industriali per l'industria dello shipping e in particolare per l'industria offshore. Il cantiere della ROG, situato nel porto di Rotterdam, può accogliere navi lunghe fino a 300 metri.

Royal IHC progetta e costruisce draghe e unità navali per l'industria offshore. «L'attenzione della IHC - ha spiegato il direttore di IHC Services, Diederik van Rijn - è volta a mantenere relazioni al lungo termine con i nostri clienti. Questa acquisizione rafforza le nostre capacità nel servire quelli con sede in Europa. Attualmente - ha specificato van Rijn - noi vediamo opportunità nel migliorare la possibilità di conversione di navi e mezzi che attualmente sono in disarmo a causa della perdurante crisi del mercato».







