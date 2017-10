10 ottobre 2017

Hannibal incrementerà da tre a cinque le rotazioni settimanali del servizio ferroviario Melzo-Frenkendorf

Il collegamento è stato attivato nel 2013 per collegare il network intermodale italiano di Contship Italia all'hub svizzero

Dall'11 dicembre la frequenza del servizio ferroviario operato dalla Hannibal, società per il trasporto multimodale del gruppo Contship Italia, sulla tratta che collega il terminal di Melzo (Milano) con il terminal svizzero di Frenkendorf salirà da tre a cinque rotazioni settimanali, dal lunedì al venerdì, nelle due direzioni.

Il collegamento è stato attivato nel 2013 con lo scopo di collegare il network intermodale italiano di Contship all'hub svizzero localizzato nell'area di Basilea e servire efficacemente i mercati dell'Europa centrale. Inizialmente con frequenza settimanale, nel 2014 il servizio è stato potenziato con una seconda rotazione settimanale e poi ancora nel 2017 con una terza rotazione.







