10 ottobre 2017

Wärtsilä ha comprato la britannica Guidance Marine

L'azienda sviluppa sistemi di rilevamento per il posizionamento dinamico delle navi

Il gruppo finlandese Wärtsilä ha comprato la britannica Guidance Marine Ltd., società con uffici nel Regno Unito, a Singapore e negli Stati Uniti che sviluppa sistemi di rilevamento per il posizionamento dinamico di navi e impianti offshore e altri sistemi di controllo della navigazione. «Le principali competenze della Guidance Marine - ha spiegato il direttore Automation, Navigation & Communication della Wärtsilä Marine Solutions, Maik Stoevhase - sono ampie e includono lo sviluppo di sofisticati sensori e sistemi di posizionamento per applicazioni di controllo ad alta precisione. Queste competenze integrano le nostre attività nel campo della tecnologia dei radar, della navigazione e del posizionamento dinamico. Unendo le forze potremo certamente accelerare ulteriormente l'introduzione di soluzioni che porteranno lo shipping in una nuova era quanto ad efficienza».

Guidance Marine ha oltre 50 dipendenti. Nel 2016 la società ha fatturato 6,3 milioni di sterline (sette milioni di euro).







