10 ottobre 2017

A.P. Møller-Mærsk ha portato a termine la cessione della compagnia Maersk Tankers

È stata venduta alla APMH Invest

Il gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk ha reso noto oggi che è stata completata la cessione della compagnia Maersk Tankers alla APMH Invest, società che fa capo alla A.P. Moller Holding che è la principale azionista del gruppo armatoriale. La vendita era stata annunciata lo scorso mese dall'amministratore delegato della A.P. Møller-Mærsk, Søren Skou, inquadrandola nella strategia del gruppo di focalizzazione sul segmento del trasporto marittimo containerizzato e sulle attività portuali e logistiche ( del 20 settembre 2017).







