13 ottobre 2017

L'inglese GMG comprerà le attività della Fugro nel settore della posa e tranciatura di cavi sottomarini

La transazione avrà un valore di circa 73 milioni di dollari

La Global Marine Systems Ltd., filiale dell'inglese Global Marine Group (GMG), ha siglato un accordo per comprare le attività del gruppo olandese Fugro nel settore della posa e tranciatura di cavi sottomarini. La transazione prevista, del valore di circa 73 milioni di dollari, includerà la cessione da parte della GMG del 23,6% del proprio capitale ad una filiale del gruppo Fugro, per un valore di 65 milioni di dollari, nonché il pagamento entro un anno da parte della GMG di 7,5 milioni di dollari alla Fugro.

L'acquisizione comprenderà il trasferimento alla GMG di 23 dipendenti della Fugro impiegati ad Aberdeen, della nave multipurpose Symphony e di altri mezzi.

Nel 2016 questo ramo d'attività della Fugro ha generato ricavi pari a 31 milioni di euro.







