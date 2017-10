17 ottobre 2017

Hapag-Lloyd ha portato a termine con successo l'aumento di capitale

I proventi derivanti dalla vendita di 11,7 milioni di nuove azioni sono ammontati a 352 milioni di euro

La compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd ha comunicato che è stato portato a termine con successo l'aumento di capitale previsto dal piano di fusione con la United Arab Shipping Company (UASC), merger che è stato attuato la scorsa primavera ( del 24 maggio 2017). I proventi derivanti dalla vendita di 11,7 milioni di nuove azioni al prezzo unitario di 30 euro sono risultati pari a circa 352 milioni di euro (414 milioni di dollari).

Hapag-Lloyd ha specificato che ad esercitare il proprio diritto di sottoscrizione è stato il 96,5% degli attuali azionisti, tra cui CSAV Germany Container Holding, Kuehne Maritime, Qatar Holding Germany e The Public Investment Fund of the Kingdom of Saudi Arabia.

A seguito di questa operazione il valore del capitale della compagnia salirà a 175,76 milioni di euro.







