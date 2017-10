17 ottobre 2017

Nei primi nove mesi del 2017 i terminal portuali di COSCO Shipping Ports hanno movimentato 64,9 milioni di container (+13,5%)

Nel solo terzo trimestre il traffico è stato di 23,1 milioni di teu (+16,6%)

Nei primi nove mesi del 2017 il traffico dei container movimentato dai terminal portuali gestiti dalla COSCO Shipping Ports, la società terminalista del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping, è stato pari a quasi 64,9 milioni di teu, con una progressione del +13,5% rispetto a 57,2 milioni di teu nel periodo gennaio-settembre dello scorso anno. Tali volumi non includono quelli realizzati da attività recentemente dismesse dall'azienda, tra cui principalmente quelle nel porto di Qingdao che all'inizio di quest'anno COSCO Shipping Ports ha venduto nell'ambito di un accordo con la Qingdao Port International. Inclusi tali ed altri volumi di traffico, nei primi nove mesi di quest'anno il totale ammonta a 70,6 milioni di teu, in crescita del +0,5% sui primi nove mesi del 2016.

Nel solo terzo trimestre del 2017 il traffico è risultato pari a 23,1 milioni di container, con un rialzo del +16,6% sullo stesso periodo dello scorso anno (-4,6% al lordo delle attività dismesse). Nel solo mese di settembre di quest'anno la società terminalista ha movimentato oltre 7,7 milioni di teu, con un incremento del +18,3% sul settembre 2016.





