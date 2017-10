17 ottobre 2017

A.L.I.S. festeggia un anno di vita

Sono oltre 1.210 le aziende associate per un totale di oltre 125.000 unità di forza lavoro

Oggi A.L.I.S., l'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, festeggia un anno dalla sua costituzione avvenuta il 17 ottobre 2016 a Roma e il raggiungimento di più di 1.210 aziende associate per un totale di oltre 125.000 unità di forza lavoro, un parco veicolare di oltre 80.000 mezzi con più di 2.700 collegamenti marittimi settimanali solo per le isole e più di 120 linee di Autostrade del Mare. «Il 17 ottobre scorso - ha sottolineato il presidente Guido Grimaldi - sembrava impossibile ipotizzare i risultati raggiunti dalla nostra associazione in questo primo intenso anno di attività. Eppure oggi A.L.I.S. rappresenta una realtà associativa riconosciuta e riconoscibile, a livello nazionale ed europeo».

«I numeri - ha proseguito Grimaldi - dimostrano che migliaia di persone hanno compreso la forza rivoluzionaria di A.L.I.S. e hanno scelto di partecipare attivamente a questo progetto. Il lavoro di squadra svolto in questi mesi ci ha infatti consentito di consegnare al popolo del trasporto un messaggio chiaro per un grande progetto associativo: le solide basi su cui poggiano le nostre azioni sono le aziende associate, le realtà imprenditoriali che lavorano insieme per rimettere in moto l'Italia».

Specificando che nel primo anno di attività l'associazione si è affermata non solo geograficamente grazie all'apertura di sedi territoriali su tutto il territorio italiano ed europeo, ma anche culturalmente con un'incessante attività di sensibilizzazione a favore di modalità di trasporto intermodali e sostenibili, Grimaldi ha precisato che A.L.I.S. è consapevole che il lavoro da fare per strutturare la presenza dell'associazione nei consessi istituzionali e associativi è ancora moltissimo, «ma - ha aggiunto - sappiamo anche che nulla appare più impossibile perché i risultati di questa organizzazione sono i risultati dello sforzo combinato di ciascuno di noi».



