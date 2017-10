19 ottobre 2017

Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico crocieristico a Malta è aumentato del +2,7%

Sensibile incremento degli sbarchi e imbarchi al porto della Valletta

Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico crocieristico a Malta è aumentato del +2,7% essendo stato pari a 214mila passeggeri rispetto a 209mila nel periodo luglio-settembre del 2016. A determinare l'incremento è stata la crescita del +63,9% degli sbarchi e imbarchi di passeggeri al porto della Valletta, tipologia di traffico che recentemente ha mostrato un accentuato rialzo e che nello scorso trimestre estivo ha totalizzato oltre 49mila passeggeri rispetto a 30mila crocieristi nel terzo trimestre dello scorso anno. Il traffico di transito è invece diminuito del -7,6% essendo ammontato a 165mila passeggeri rispetto ai 178mila dello scorso anno.

Nel trimestre luglio-settembre di quest'anno a Malta sono approdate 99 navi da crociera, sette in meno rispetto allo stesso periodo del 2016. I crocieristi provenienti da Stati dell'Unione Europea sono stati 154mila (-7,7%), pari al 71,9% del traffico totale, e i principali flussi di provenienza sono stati da Germania (44mila pax, +19,6%), Regno Unito (44mila pax, +138,2%) e Italia (22mila pax, -41,6%).

Nei primi nove mesi del 2017 il traffico crocieristico a Malta è stato di 483mila persone, con una progressione del +7,6% sul corrispondente periodo dello scorso anno. I passeggeri in transito sono stati 394mila (-1,6%) e quelli sbarcati e imbarcati 89mila (+84,7%). Il 72,0% del traffico complessivo era costituito da crocieristi provenienti da Stati dell'UE (347mila pax, +2,2%), e principalmente da Regno Unito (94mila pax, +123,8%), Germania (86mila pax, +12,3%) e Italia (66mila pax, -12,6%). Nei primi nove mesi di quest'anno gli scali di navi da crociera sono stati 248 con una media di 1.947 passeggeri per scalo rispetto a 231 scali con una media di 1.942 passeggeri per toccata nel periodo gennaio-settembre del 2016.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec