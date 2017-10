23 ottobre 2017

UIRNet presenta un sistema antiterrorismo per il controllo dei varchi di ingresso alle città

Consente di identificare automaticamente i camion e chi li guida

UIRNet, la società del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti incaricata della realizzazione e gestione del sistema telematico per la gestione della rete logistica nazionale, ha reso noto di aver messo a punto un progetto all'avanguardia a livello mondiale per il controllo dei varchi di ingresso ai centri cittadini, dei mezzi commerciali e di chi li guida, iniziativa che si inquadra nella lotta contro il terrorismo e nello sviluppo di tecnologie per proteggere i centri urbani dal rischio di attentati perpetrati lanciando furgoni e veicoli sulla folla.

Il progetto, originariamente pensato e tracciato per razionalizzare la distribuzione delle merci nelle città, è stato individuato dal Parlamento come progetto pilota e sarà sperimentato nelle città di Palermo e di Matera in occasione delle manifestazioni per le città europee della cultura.

Il sistema si basa su un anello di controlli entro il quale racchiudere i centri urbani che saranno dotati di varchi intelligenti, in condizione di identificare automaticamente i camion e chi li guida. UIRNet ha spiegato che i punti di forza del sistema sono, oltre a un costo contenuto, una regolazione in grado di impedire l'ingresso a chi può avere intenzioni di terrorismo, e una forma di interfaccia informativa, anche con riconoscimento facciale, fra i vari varchi di accesso tale da far scattare in tempo reale l'alert per veicoli non autorizzati e autisti non conosciuti.



