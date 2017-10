23 ottobre 2017

Battuta d'arresto del traffico ferroviario in Cina

Nel terzo trimestre del 2017 decisa diminuzione dei passeggeri e delle merci trasportate

Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico ferroviario dei passeggeri e delle merci in Cina ha subito una battuta d'arresto. China Railway Corporation ha reso noto che nei primi nove mesi del 2017 il traffico dei passeggeri è ammontato a 2,31 miliardi di persone per complessive 1.050,7 miliardi di passeggeri-chilometro, con progressioni rispettivamente del +9,1% e del +6,7% sul corrispondente periodo dello scorso anno. Inoltre il traffico merci si è attestato a 2,18 miliardi di tonnellate per un totale di 1.775,4 miliardi di tonnellate-chilometro, con incrementi del +13,9% e del +16,8% sui primi nove mesi del 2016.

Se nei primi sei mesi di quest'anno il traffico dei passeggeri aveva registrato aumenti del +9,9% e del +6,7% in termini di numero di persone trasportate e di numero di passeggeri per le relative percorrenze, e quello delle merci crescite rispettivamente del +14,8% e del +18,2%, nel terzo trimestre del 2017 risultano essere stati trasportati 837,5 milioni di passeggeri per 393,8 miliardi di passeggeri-chilometro, con flessioni rispettivamente del -41,5% e del -43,0% sullo stesso periodo del 2016, e 741,9 milioni di tonnellate di merci per 601,0 miliardi di tonnellate-chilometro, con diminuzioni del -42,5% e del -41,4% sul terzo trimestre del 2016.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec