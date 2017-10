24 ottobre 2017

Confetra pronta a riprendere il confronto sul rinnovo del Ccnl logistica, trasporto e spedizione senza pregiudiziali

Marcucci: invitiamo tutte le parti a concludere una vicenda che dura da quasi due anni.

In vista delle tre giornate di sciopero generale nei settori della logistica, dell'autotrasporto e delle spedizioni per il rinnovo del contratto nazionale proclamate unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti per il 27, 30 e 31 ottobre prossimi, la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) si è detta pronta a riprendere il confronto sul rinnovo del contratto senza pregiudiziali.

«Il mondo Confetra - ha spiegato il presidente della Confederazione, Nereo Marcucci - non pone alcuna pregiudiziale per il rinnovo del Ccnl logistica, trasporto e spedizione. Le soluzioni per giungere in tempi rapidi alla chiusura della trattativa - ha sottolineato - sono a portata di mano con un po' di buona volontà da parte di entrambi gli schieramenti. Invitiamo pertanto tutte le parti del tavolo contrattuale, dai sindacati alle altre componenti datoriali - ha concluso Marcucci - a riprendere da subito il confronto con spirito costruttivo in modo da mettere la parola fine ad una vicenda che dura ormai da quasi due anni».







