25 ottobre 2017

Konecranes ha archiviato il terzo trimestre di quest'anno con una perdita netta di -4,2 milioni di euro

I ricavi sono ammontati a 746,2 milioni di euro, in crescita del +44,2% (calo del -7,2% al netto dell'effetto dell'acquisizione di MHPS)

Il gruppo finlandese Konecranes, che produce mezzi di sollevamento principalmente per il settore industriale, per quello portuale e terminalistico e per i cantieri navali, ha chiuso il terzo trimestre di quest'anno con una perdita netta di .-4,2 milioni di euro rispetto ad un utile netto di 15,8 milioni di euro nel periodo luglio-settembre del 2016. I ricavi sono ammontati a 746,2 milioni di euro, con un incremento del +44,2% che è stato determinato dall'acquisizione della divisione Material Handling & Port Solutions (MHPS) della Terex avvenuta all'inizio del 2017 ( del 17 maggio 2017). Al netto dell'effetto di tale acquisizione il valore totale dei ricavi registrati nel terzo trimestre del 2017 risulta inferiore del -7,2% rispetto al corrispondente periodo del 2016. L'utile operativo si è attestato a 6,8 milioni di euro (-72,7%).

Nel terzo trimestre del 2017 il valore dei nuovi ordini acquisiti dal gruppo è stato pari a 750,1 milioni di euro (+78,5%; +9,4% al netto dell'acquisizione di MHPS) e il valore del portafoglio ordini al 30 settembre scorso è risultato pari a 1.656,6 milioni di euro, con un +67,7% (+9,4% al netto dell'acquisizione di MHPS) rispetto al 30 settembre 2016.

La sola divisione Port Solutions, che produce e commercializza mezzi di sollevamento principalmente per il settore portuale, in particolare per il traffico dei container, e per i cantieri navali, ha incamerato nuovi ordini per 292,2 milioni di euro, con un aumento del +43,9% rispetto a 203,0 milioni di euro nel terzo trimestre del 2016, mentre i ricavi sono diminuiti del -12,1% attestandosi a 244,0 milioni di euro. Il valore dell'orderbook della divisione al 30 settembre 2017 era pari a 868,4 milioni di euro (+26,7%).

Nei primi nove mesi di quest'anno Konecranes ha totalizzato ricavi pari a 2,23 miliardi di euro, con un aumento del +47,9% (-3,5% al netto dell'acquisizione di MHPS) sullo stesso periodo del 2016. L'utile operativo è stato di 262,9 milioni di euro (+387,8%) e l'utile netto di 203.2 milioni di euro (+661,0%). Nei primi nove mesi del 2017 il valore dei nuovi ordini è cresciuto del +71,6% (+8,1% al netto dell'acquisizione di MHPS) a 2,27 miliardi di euro.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec