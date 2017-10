25 ottobre 2017

Ok di Bruxelles all'estensione degli incentivi Ferrobonus e Marebonus a sostegno del trasporto combinato

Via libera della Commissione UE al prolungamento di un analogo programma di aiuti dell'Austria

Oggi la Commissione Europea ha approvato il prolungamento del programma di aiuti dell'Italia alla promozione del trasporto combinato attraverso incentivi a sostegno del trasporto merci effettuato per via marittima, con servizi a corto raggio, invece che terrestre (Marebonus) ed effettuato via ferrovia anziché via strada (Ferrobonus), incentivi che Bruxelles ha confermato essere in linea con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato.

I regimi di aiuti erano stati approvati inizialmente dalla Commissione Europea lo scorso 19 dicembre ( del 19 dicembre 2016). Con la decisione odierna i programmi sono stati prolungati per la durata di due anni dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 mantenendo tuttavia inalterato il budget iniziale di 200 milioni di euro.

Inoltre oggi la Commissione UE ha approvato il prolungamento della durata due piani di aiuti pubblici dell'Austria, del valore complessivo di 650 milioni di euro, destinati anch'essi a promuovere il trasferimento del trasporto delle merci dalla strada al trasporto combinato. In particolare, un programma è volto a promuovere lo spostamento del traffico delle merci dalla strada ad altre modalità di trasporto, mentre il secondo ha l'obiettivo di migliorare i collegamenti tra le linee ferroviarie e i terminal intermodali.

La Commissione ha confermato la compatibilità dei due piani austriaci con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato ed specificato che la valutazione dell'applicazione dei due programmi ha verificato che negli ultimi cinque anni le misure previste hanno effettivamente contribuito a trasferire il trasporto delle merci dalla strada alla ferrovia. Pertanto è stata decisa la loro estensione al periodo 2018-2022 con un budget complessivo di 650 milioni di euro.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail