25 ottobre 2017

A Singapore il gruppo logistico Katoen Natie ha messo in servizio il proprio primo camion senza conducente

A breve verranno impiegati sino a 12 veicoli autonomi che movimenteranno circa tre milioni di tonnellate di prodotti all'anno

Ieri a Singapore il gruppo belga Katoen Natie ha inaugurato il primo viaggio regolare del primo camion senza conducente che fa parte della flotta di autoveicoli del gruppo logistico e che verrà utilizzato 24 ore su 24 e sette giorni su sette per trasportare prodotti tra l'impianto di stoccaggio del gruppo belga e l'impianto di produzione integrato del gruppo petrolchimico ExxonMobil.

Il camion autonomo trasporterà annualmente circa 250mila tonnellate di prodotti. Dopo una fase di test di sei mesi verranno gradualmente impiegati sino a 12 camion senza conducente che movimenteranno circa tre milioni di tonnellate di prodotti all'anno.

Il progetto di automazione dei veicoli pesanti utilizzati da Katoen Natie è stato realizzato dal gruppo in collaborazione con l'olandese VDL Groep e i lavori di conversione e automazione dei camion sono realizzati nello stabilimento dell'azienda olandese a Singapore.

L'intero progetto del gruppo belga prevede la realizzazione di tre fasi, con la prima inaugurata operativamente ieri che prevede l'impiego dei camion autonomi su un percorso di circa 6-8 chilometri nello stabilimento chimico sull'Isola di Jurong, con transponder installati lungo il percorso per segnalare la posizione dei camion al centro di controllo. Nella seconda fase i transponder saranno sostituiti da un sistema GPS e il raggio d'azione dei camion senza conducente verrà esteso. Nella terza fase, che dovrebbe essere attuata nel 2020, i veicoli autonomi saranno testati su strade pubbliche trasportando container tra i diversi impianti chimici sull'Isola di Jurong arrivando anche alla nuova area portuale di Tuas.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail