26 ottobre 2017

Crescita dei risultati trimestrali della società terminalista cinese COSCO Shipping Ports

Il periodo luglio-settembre è stato chiuso con un utile netto di 78,7 milioni di dollari (+54,1%)

La cinese COSCO Shipping Ports nel terzo trimestre del 2017, periodo nel quale i terminal portuali che fanno capo all'azienda hanno movimentato 23,1 milioni di container con un aumento del +16,6% sul terzo trimestre dello scorso anno ( del 17 ottobre 2017), ha registrato ricavi pari a 155,5 milioni di dollari, con una crescita del +8,0% rispetto a 144,1 milioni di dollari nel periodo luglio-settembre del 2016, anno nel corso del quale COSCO Shipping Ports (allora COSCO Pacific) aveva tra l'altro completato nel mese di marzo l'acquisizione della società terminalista China Shipping Ports Development Co. e la cessione del noleggiatore di contenitori Florens Container Holdings nell'ambito della fusione delle attività di trasporto containerizzato dei gruppi armatoriali COSCO e China Shipping. Nel terzo trimestre di quest'anno utile operativo e utile netto hanno segnato rispettivamente incrementi del +55,7% e del +54,1% salendo a 36,0 milioni e 78,7 milioni di dollari.

Nei primi nove del 2017 i ricavi sono ammontati a 431,3 milioni di dollari, con un rialzo del +2,9% sullo stesso periodo dello scorso anno.. L'utile operativo è stato di 421,5 milioni di dollari (+353,3%) e l'utile netto di 481,9 milioni di dollari (+101,5%).





