27 ottobre 2017

Ancora in crescita i carichi containerizzati trasportati dalle navi della OOCL e i relativi ricavi

Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico è stato pari a 1,6 milioni di teu e il volume d'affari a 1,45 miliardi di dollari (+26,5%)

Prosegue la crescita dei volumi di carichi containerizzati trasportati sulle principali rotte mondiali dalle navi della compagnia Orient Overseas Container Line (OOCL) di Hong Kong nonché l'aumento dei ricavi generato da questa attività. Nel terzo trimestre del 2017 le portacontainer del vettore asiatico hanno trasportato un volume totale pari a 1,6 milioni di teu, con una progressione del +5,0% sul periodo luglio-settembre dello scorso anno, e i ricavi prodotti da questa attività sono ammontati a 1,45 miliardi di dollari (+26,5%).

Sulle sole rotte transpacifiche sono stati trasportati volumi di carico pari a 475mila teu (+14,1%) producendo ricavi pari a 563 milioni di dollari (+33,0%). Sulle rotte Asia-Europa i carichi hanno totalizzato 298mila teu (+24,7%) e i ricavi generati da tali servizi 306 milioni di dollari (+57,6%). I servizi transatlantici della OOCL hanno trasportato 111mila container teu (+13,6%) producendo ricavi per 127 milioni di dollari (+0,9%). Nel segmento dei servizi intra-asiatici, a fronte del terzo trimestre consecutivo di calo dei volumi che sono risultati pari a 716mila teu (-7,1%), i ricavi, così come nel precedente trimestre, hanno registrato un rialzo essendosi attestati a 457 milioni di dollari (+12,8%).

Nei primi nove mesi del 2017 la flotta della OOCL ha movimentato un traffico containerizzato pari complessivamente a quasi 4,7 milioni di teu, con una progressione del +6,2% sul corrispondente periodo dello scorso anno, e questa attività ha generato un volume d'affari di 4,04 miliardi di dollari (+19,0%). Nel mercato transpacifico i ricavi sono risultati di 1,53 miliardi di dollari (+25,1%) con volumi trasportati pari a più di 1,3 milioni di teu (+19,8%). I servizi Asia-Europa hanno trasportato 844mila teu (+23,0%) con corrispondenti ricavi pari a 832 milioni di dollari (+51,7%). Sulle rotte transatlantiche il traffico è stato di 320mila teu (+9,9%) e i ricavi di 371 milioni di dollari (-4,4%). I volumi containerizzati sulle rotte intra-asiatiche hanno totalizzato quasi 2,2 milioni di teu (-5,8%) e i ricavi 1,31 miliardi di dollari (+5,7%).





