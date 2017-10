30 ottobre 2017

Il porto di New York ha chiuso i primi nove mesi di quest'anno con una serie di nuovi record di traffico dei container

Nuovi picchi assoluti per il periodo di nove mesi e per il solo terzo trimestre. Record anche per il mese di settembre

Il porto di New York - New Jersey ha fatto il bilancio del traffico containerizzato movimentato nei primi nove mesi di quest'anno festeggiando tre nuovi importanti record ed una serie di altri migliori risultati di sempre. Il primo record assoluto è relativo all'intero volume di traffico movimentato nei primi nove mesi del 2017 che è stato pari a 5.011.484 teu, con un incremento del +7,6% rispetto a 4.656.755 teu movimentati nel corrispondente periodo del 2016 e con una crescita del +3,8% rispetto al precedente record di 4.827.210 teu stabilito nei primi nove mesi del 2015.

Il nuovo record è stato stabilito grazie al nuovo picco storico segnato nei primi nove mesi di un anno degli sbarchi di container pieni, che sono ammontati a 2.531.304 teu (+6,5% sui primi nove mesi del 2016 e +3,6% rispetto al precedente record di 2.443.750 teu segnato nei primi nove mesi del 2015), e al nuovo picco storico della movimentazione di contenitori vuoti, che si è attestata a 1.435.914 teu (+13,1 sui primi nove mesi del 2016 e +7,4% sul precedente record di 1.336.728 teu realizzato nei primi nove mesi del 2015). Gli imbarchi di container pieni sono stati pari a 1.044.266 teu, con un aumento del +3,4% sul periodo gennaio-settembre dello scorso anno.

Il secondo record assoluto è relativo al traffico movimentato in un solo trimestre, primato che è stato conseguito nel terzo trimestre di quest'anno quando lo scalo portuale americano ha movimentato 1.781.809 teu, con una progressione del +10,3% rispetto a 1.615.468 teu totalizzati nello stesso periodo del 2016 e con un rialzo del +2,8% rispetto al precedente record stabilito nel terzo trimestre del 2015 con 1.733.421 teu.

Il nuovo record trimestrale è stato ottenuto anch'esso grazie al nuovo picco di importazioni di container pieni, che hanno totalizzato 900.361 teu (+8.0% sul terzo trimestre del 2016 e +3,7% sul precedente record di 868.053 teu pieni allo sbarco segnato nel terzo trimestre del 2015), e al nuovo picco di traffico di contenitori vuoti, che è stato di 529.703 teu (+18,2% sul terzo trimestre del 2016 e +2,3% sul precedente record di 517.882 teu raggiunto nel terzo trimestre del 2015). Il traffico dei container pieni all'imbarco è stato pari a 351.745 teu, con un +5,4% sul periodo luglio-settembre dello scorso anno.

Il terzo record celebrato a conclusione dei primi nove mesi del 2017 è relativo al traffico movimentato nel mese di settembre, che quest'anno è stato di 573.458 teu, con un incremento del +15,2% sul settembre 2016 e con un aumento del +0,6% sul precedente record stabilito a settembre 2015 con 569.956 teu. Il record di traffico mensile assoluto è stato conseguito dal porto statunitense ad agosto 2017 con 631.404 teu, volume che ha superato il precedente di 588.918 teu stabilito a luglio 2015.

Lo scorso mese gli sbarchi e gli imbarchi di container pieni sono stati pari rispettivamente a 287.753 teu e 113.739 teu, con crescita del +13,3% e del +7,1% sul settembre 2016. La movimentazione di container vuoti è stata di 171.966 teu (+25,1%).









