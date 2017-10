30 ottobre 2017

Il produttore cinese di container CIMC registra un deciso rialzo delle vendite e dei risultati economici

Nel periodo luglio-settembre di quest'anno l'azienda ha stabilito il proprio nuovo record assoluto di ricavi trimestrali

Nel terzo trimestre di quest'anno il produttore cinese di container intermodali China International Marine Containers (Group) Co. (CIMC) ha registrato una sensibile crescita delle vendite e dei risultati economici. Il periodo è stato archiviato con il nuovo record assoluto di ricavi trimestrali che sono stati pari a quasi 20,6 miliardi di yuan (3,1 miliardi di dollari), con un incremento del +79,9% rispetto al terzo trimestre del 2016 e con una crescita del +0,4% rispetto al precedente record stabilito nell'ultimo trimestre del 2014 con 20,5 miliardi di yuan. L'utile operativo è ammontato a meno di 1,1 miliardi di yuan (+175,5% sul terzo trimestre del 2016) e l'utile netto a 695 milioni di yuan (+181,3%).

Nel terzo trimestre del 2017 le vendite di container realizzate dal gruppo cinese sono state pari a 466mila container teu (+128,7%), totale che rappresenta il tredicesimo maggior volume di vendite trimestrale segnato dall'azienda (il record è stato stabilito nel terzo trimestre del 2007 con 599mila teu). Le vendite di container per carichi secchi sono state pari a 443mila teu (+140,0%) e quelle di container reefer a 32mila teu (+40,0%).

Nei primi nove mesi di quest'anno CIMC ha totalizzato ricavi pari a quasi 54,0 miliardi di yuan, con un rialzo del +54,3% sul periodo gennaio-settembre del 2016. L'utile operativo si è attestato a 2,6 miliardi di yuan (+3.361,0%) e il risultato economico netto è stato di segno positivo e pari a quasi 1,8 miliardi di yuan rispetto ad una perdita netta di -294 milioni di yuan nei primi nove mesi dello scorso anno.

Nel periodo gennaio-settembre del 2017 le vendite di contenitori sono state pari ad oltre 1,0 milioni di teu (+123,3%), di cui 969mila container per carichi secchi (+131,3%) e 67mila container frigo (+48,6%). Tali vendite hanno prodotto ricavi complessivi pari a 18,0 miliardi di yuan (+130,1%).









