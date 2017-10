30 ottobre 2017

COSCO Shipping archivia il terzo trimestre con una crescita delle performance economiche e dei volumi containerizzati trasportati

Calo del traffico sulle rotte Asia-Europa

Il gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings, che è stato costituito il 18 febbraio 2016 con la fusione delle attività di trasporto containerizzato della COSCO e della China Shipping, ha concluso il terzo trimestre di quest'anno con un utile netto di 1,16 miliardi di yuan (175 milioni di dollari) rispetto ad una perdita netta di -1,79 miliardi di yuan nel periodo luglio-settembre del 2016. I ricavi sono ammontati a 24,13 miliardi di yuan, con un incremento del +27,1%, e l'utile operativo si è attestato a 871 milioni di yuan rispetto ad un risultato operativo di segno negativo per -1,67 miliardi di yuan nel terzo trimestre dello scorso anno.

Nel terzo trimestre del 2017 la flotta di portacontainer del gruppo, che al 30 settembre scorso era costituita da 358 navi per una capacità di carico totale pari ad oltre 1,8 milioni di teu, ha trasportato volumi di carico pari a quasi 5,5 milioni di teu (+23,0%). Il solo volume di traffico sulle rotte transpacifiche è stato pari a 775mila teu (+22,0%), quello sulle rotte Asia-Europa a 928mila teu (-6,2%), il traffico movimentato dai servizi intra-asiatici a 1,5 milioni di teu (+32,2%), il traffico sulle rotte nazionali cinesi a 1,7 milioni di teu (+27,5%) e i volumi trasportati sulle altre rotte internazionali sono stati pari a 534mila teu (+61,7%).

Nei primi nove mesi di quest'anno i volumi trasportati sono stati pari a meno di 15,5 milioni di teu, con un aumento del +91,3% sul corrispondente periodo del 2016. L'incremento risulta del +30,4% tenendo conto dei volumi trasportati nel 2016 dalle attività che in precedenza non facevano parte del gruppo COSCO Shipping, essenzialmente riconducibili all'attività della compagnia di navigazione China Shipping Container Lines (CSCL), e che vi sono confluite all'atto della fusione con China Shipping. Sulle sole rotte transpacifiche sono stati trasportati quasi 2,3 milioni di teu (+30,4%), sulle rotte Asia-Europa 3,0 milioni di teu (+14,7%), sulle rotte intra-asiatiche quasi 4,2 milioni di teu (+29,3%), sulle rotte nazionali cinesi 4,7 milioni di teu (+35,9%) e sulle altre rotte internazionali meno di 1,4 milioni di teu (+60,4%).

Nei primi nove mesi del 2017 i ricavi hanno totalizzato 67,60 miliardi di yuan, con una progressione del +34,8% sul periodo gennaio-settembre dello scorso anno. I ricavi generati dalle attività di trasporto marittimo containerizzato e dalle attività correlate sono stati pari a 65,1 miliardi di yuan (+40,4%). Risultato operativo e risultato netto sono risultati entrambi di segno positivo e pari rispettivamente a 4,57 miliardi e 4,57 miliardi di yuan contro risultati di segno negativo e pari a -7,91 miliardi e -8,54 miliardi di yuan nei primi nove mesi del 2016.

Nei primi nove mesi di quest'anno il ricavo medio per container teu trasportato dalla flotta è risultato in crescita del +13,52%.









