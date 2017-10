30 ottobre 2017

Rinnovato il vertice dell'European Network of Maritime Clusters

Presidente l'olandese Uytendaal; vicepresidenti l'italiano Petrone, il francese de Moncany e lo spagnolo Aznar

Il 25 e 26 ottobre scorsi ad Elsinore, in Danimarca, si è tenuta l’assemblea annuale dell'European Network of Maritime Clusters (ENMC), l’organizzazione che riunisce i cluster marittimi degli Stati dello Spazio Economico Europeo. L'assemblea ha eletto nuovo presidente l'olandese Arjen Uytendaal, che subentra al francese Francis Vallat. L'italiano Vincenzo Petrone, presidente di Assonave e consigliere della Federazione del Mare, è stato eletto vicepresidente insieme con il francese Frederic de Moncany e lo spagnolo Alejandro Aznar.

L'assemblea ha inoltre deciso di stabilire a Bruxelles un presidio permanente per raffare i rapporti con le istituzioni europee e le organizzazioni marittime di settore.







