2 novembre 2017

A Monfalcone la coin ceremony di Costa Venezia

Sarà la prima nave di Costa Crociere progettata e costruita appositamente per il mercato cinese

Ieri nel cantiere navale di Fincantieri a Monfalcone si è svolta la tradizionale cerimonia della moneta per Costa Venezia, nuova nave di Costa Crociere (gruppo Carnival Corporation) che entrerà in servizio nel 2019 e che sarà la prima nave da crociera della compagnia progettata e costruita appositamente per il mercato cinese. Nel corso della cerimonia una moneta commemorativa è stata posizionata sulla chiglia della nave come simbolo beneaugurante per i membri dell'equipaggio, i passeggeri e i viaggi futuri.

Costa Venezia avrà una stazza lorda di 135.500 tonnellate ed offrirà 2.116 cabine per una capacità totale di 5.260 passeggeri. Il design della nave sarà dedicato alla città di Venezia. «Con Costa Venezia - ha sottolineato Mario Zanetti, direttore generale Asia del gruppo Costa - Costa Crociere è fiera di poter far scoprire ai propri clienti cinesi il fascino di una delle città italiane più famose e ricche dal punto di vista culturale. Questa nuova nave destinata al mercato asiatico testimonia il nostro impegno continuo verso l'innovazione, con l'obiettivo di superare le aspettative dei nostri ospiti e di far vivere loro esperienze italiane autentiche e indimenticabili».

La crociera inaugurale di Costa Venezia partirà da Trieste all'inizio di marzo 2019 per raggiungere Shanghai, toccando diversi paesi tra cui Grecia, Israele, Emirati Arabi, Malesia, Vietnam e Giappone, lungo una rotta ispirata ai famosi viaggi di Marco Polo.

Una seconda nave progettata per il mercato cinese, gemella di Costa Venezia, sarà consegnata da Fincantieri nel 2020. Queste due nuove navi per l'Asia porteranno a 14 il numero totale di navi Costa costruite da Fincantieri in Italia, per un investimento complessivo di oltre sei miliardi di euro. Oltre a queste due navi per l'Asia, il gruppo Costa ha altre quattro nuove navi - due per il marchio tedesco Aida Cruises e due per Costa Crociere - in consegna entro il 2021 costruite dai cantieri navali Meyer Werft a Turku (Finlandia) e Papenburg (Germania). Saranno le prime navi da crociera al mondo alimentate a gas naturale liquefatto.

Con l'arrivo di Costa Venezia nel 2019, Costa Crociere riposizionerà nel Mediterraneo Costa Fortuna, una delle cinque navi che operano attualmente in Asia.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail