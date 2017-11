2 novembre 2017

Domani sarà tenuto a battesimo il Venice Maritime Cluster

La nuova organizzazione rappresenterà le imprese e le associazioni operanti nel settore dell'economia marittima e portuale della Laguna di Venezia

Domani alle ore 10.00 presso l'Arsenale di Venezia sarà presentato il Venice Maritime Cluster, nuova organizzazione che si ispira alla recente riforma di sistema portuale per rappresentare le imprese e le associazioni di categoria ad essa associate, tutte operanti a vario titolo nel settore dell'economia marittima e portuale della Laguna di Venezia, promuovendone l'organizzazione e la loro solidale collaborazione.

La cerimonia si aprirà con il saluto del presidente della neonata associazione, comandante Giuseppe Orrù, presidente dell'Unione Piloti, socio fondatore del Cluster veneziano insieme con UPA Confartigianato Città Metropolitana di Venezia, Società Rimorchiatori Riuniti Panfido Srl, Associazione degli Agenti e Mediatori Marittimi della Provincia di Venezia e Interporto di Padova.

Porteranno il loro saluto la Marina Militare con l'ammiraglio Marcello Bernard in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore, ammiraglio di squadra Valter Girardelli, il Comune di Venezia, la Capitaneria di Porto con il capitano di vascello Andrea Conte, il presidente Confartigianato - U.P.A. Città Metropolitana di Venezia, Salvatore Mazzocca, il presidente Associazione Agenti e Mediatori Marittimi della Provincia di Venezia, Paolo Tonolo, Rimorchiatori Riuniti Panfido con Davide Calderan, Federimorchiatori con Roberto Tranquilli, Assomarinas con Roberto Perocchio e Tirrenia Spa con Massimo Mura.

Ai lavori interverranno Isabella De Monte, europarlamentare componente della Commissione Trasporti, Pino Musolino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Giancarlo Forcolin, vicepresidente della Regione Veneto, Renato Ceron, segretario Confartigianato Mestre, e Roberto Tosetto, direttore generale Interporto di Padova.

L'organigramma del nuovo Venice Maritime Cluster vede nel ruolo di vicepresidenti Salvatore Mazzocca, presidente UPA Confartigianato, e Paolo Tonolo, presidente dell'Associazione Agenti e Mediatori Marittimi. Segretario è l'avvocato Paolo Malaguti, Ph.D Diritto dei Trasporti Europeo.



