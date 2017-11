2 novembre 2017

Nei primi nove mesi di quest'anno il trasporto aeromerci mondiale è cresciuto del +10,1%

Nel solo mese di settembre l'aumento è stato del +9,2%

Nei primi nove mesi di quest'anno il trasporto di merci per via aerea ha registrato una crescita del +10,1% in termini di tonnellate-chilometro trasportate rispetto al corrispondente periodo del 2016. Lo ha reso noto l'International Air Transport Association (IATA) annunciando che nel solo mese di settembre del 2017 l'aumento è stato del +9,2% sul settembre 2016.

Relativamente ai singoli mercati, nei primi nove mesi di quest'anno la più consistente crescita è stata segnata dal trasporto aeromerci delle linee aeree africane (+26,3%), seguite da quelle di Europa (+12,9%), Asia-Pacifico (+9,5%), Medio Oriente (+8,9%), Nord America (+8,6%) e America Latina (+2,6%).







