3 novembre 2017

Venerdì prossimo nel porto di Lisbona sarà inaugurato un nuovo terminal crociere

È stato realizzato dalla turca Global Ports Holding con un investimento di 24 milioni di euro

Il prossimo 10 novembre nel porto di Lisbona sarà inaugurato il nuovo terminal crociere che sarà gestito dal gruppo turco Global Ports Holding (GPH) e che è stato realizzato in due anni con un investimento di 24 milioni di euro.

Il nuovo approdo ha una banchina di circa 1.500 metri lineari e sull'area è stato costruito un edificio di tre piani che si sviluppano per un totale di 13.800 metri quadri.

Nei primi nove mesi di quest'anno il traffico crocieristico nel porto portoghese è stato di 365.379 passeggeri, con un incremento del +1% sullo stesso periodo del 2016, di cui 325.818 in transito (-1%) e 39.561 come home port (+26,1%).







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec