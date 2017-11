3 novembre 2017

La peruviana Romero e la turca Yildirim in concorrenza per la gestione del porto di Salaverry

Lo scalo peruviano sarà assegnato in concessione per un periodo di 30 anni

Il Consorcio Transportadora Salaverry, che è costituito dalle società Tramarsa e Naviera Tramarsa del gruppo peruviano Romero, e la Categoria Notevole, società del gruppo turco Yildirim, hanno inviato manifestazioni d'interesse per la gestione del porto peruviano di Salverry. Lo ha reso noto ieri l'agenzia governativa peruviana Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) al termine del periodo di 90 giorni concesso per la presentazione delle proposte. La selezione del vincitore della gara è attesa per il primo trimestre del prossimo anno.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 216 milioni di dollari. Il porto sarà assegnato in concessione per un periodo di 30 anni.

Il gruppo Yildirim è attivo nel settore portuale attraverso la filiale Yilport Holding che gestisce porti in Turchia e in Europa (Malta, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia), mentre fuori dall'Europa è presente in America Latina: in Ecuador dove gestisce il porto di Puerto Bolivar e nello stesso Perù dove, attraverso una partecipazione nella Terminales Portuarios Euroandinos, gestisce il porto di Paita ( del 30 settembre 2015).



