3 novembre 2017

Rinnovato il consiglio direttivo di Wista Italia

Presidente è Daniela Aresu, vicepresidente Paola Tongiani

L'assemblea annuale di Wista Italia, riunitasi sabato scorso a Genova a bordo della nave da crociera MSC Splendida, ha rinnovato il consiglio direttivo dell'associazione che resterà in carica per due anni e che risulta costituito da Daniela Aresu (presidente), Paola Tongiani (vicepresidente e tesoriera), Barbara Gallo (contact person), Gabriella Reccia, Patrizia Lupi, Alberta Frondoni e Barbara Pozzolo.

Nominate anche le componenti del Collegio dei probiviri: Daniela Fara, direttrice dell'Accademia della Marina Mercantile di Genova, Monica Bertacca, dirigente dell'Ufficio Estero della Yacht Broker Srl di Viareggio, e Serena Scordamaglia, amministratore unico della società FCM Srl.

Daniela Aresu subentra nella carica di presidente a Michela Fucile che ha condotto Wista Italia negli ultimi due anni ampliando la visibilità dell'associazione sugli scenari dello shipping sia nazionale che internazionale. «Michela - sottolineato Daniela Aresu - è stata un'utilissima guida per Wista in questi anni dandole una visibilità anche in un ambito nuovo per l'associazione che è quello della nautica, settore strategico per l'economia del mare. Come lei intendo favorire l'entrata di nuove socie e le relazioni con Wista Med e con Wista International. Wista, che è l'acronimo di Women International Shipping and Trading Association - ha ricordato la neo presidente - associa più di 3.000 professioniste dello shipping provenienti da oltre 40 Paesi nel mondo. Un'associazione in continuo sviluppo con il crescere della presenza delle donne nelle professioni del mare, che rappresenta al femminile il cluster marittimo internazionale».

Il prossimo appuntamento di Wista Italia sarà a Roma l'8 novembre presso la sede del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per il Forum nazionale su “La formazione marittima futuribile”. L'evento vede coinvolta la socia Wista Anna Izzo e gode del patrocinio di Wista Italia. Seguirà il 17 novembre a Genova l'assemblea mensile dell'associazione durante la quale il direttivo proporrà il programma dei lavori per il prossimo anno.



