3 novembre 2017

Il servizio Asia-Europa di Wallenius Wilhelmsen Logistics effettuerà sbarchi a Livorno ed Amsterdam

I due porti saranno scalati mensilmente

La compagnia di navigazione Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL), specializzata nel trasporto di auto, camion, carichi speciali ed eccezionali, ha inserito Livorno e Amsterdam quali ulteriori porti di sbarco nel proprio servizio che collega l'Asia all'Europa. I due porti saranno scalati mensilmente.







