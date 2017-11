6 novembre 2017

Mercoledì a Napoli un convegno sull'economia del mare

È organizzato dai Propeller Club di Napoli e di Salerno assieme all'Ordine dei Commercialisti di Napoli

I Propeller Club di Napoli e di Salerno, assieme all'Ordine dei Commercialisti di Napoli, hanno organizzato per mercoledì prossimo alle ore 15.30 presso la Lega Navale di Napoli (Giardini Molosiglio) un convegno sul tema “Economia del Mare, un'opportunità di sviluppo per il territorio: le Zone Economiche Speciali”.



Programma

Welcome Coffee e registrazione partecipanti Saluti: Umberto Masucci, Presidente Propeller Club di Napoli Alfonso Mignone, Presidente Propeller Club di Salerno Vincenzo Moretta, Presidente Ordine dei Commercialisti di Napoli Liliana Speranza, Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli I SESSIONE Moderatore:

Federico Garolla di Bard, Vice Presidente Propeller Club di Napoli Interventi: Bruno Castaldo, Studio Legale Castaldo Magliulo & Associati:

Presupposti ed obiettivi delle Z.E.S. Alessandro Panaro, SRM-Intesa San Paolo:

L'esperienza internazionale delle Z.E.S. Achille Coppola, Segretario Consiglio Nazionale Ordine dei Commercialisti:

Il ruolo delle Z.E.S. nelle politiche economiche del Mezzogiorno II SESSIONE Moderatore:

Arturo Capasso, Università degli Studi del Sannio Interventi: Pietro Spirito, Presidente AdSP del Mar Tirreno Centrale Ambrogio Prezioso, Presidente Confindustria Campania Amedeo Lepore, Assessore alle Attività Produttive, Regione Campania



