6 novembre 2017

COSCO Shipping International presenta un'offerta per acquisire il gruppo logistico Cogent Holdings

Sottoscritto anche un accordo per comprare l'indonesiana PT Ocean Global Shipping

La COSCO Shipping International (Singapore) Co., società che fa parte del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping, ha presentato un'offerta per acquisire l'intero capitale del gruppo logistico Cogent Holdings Ltd. (CHL) di Singapore. La proposta prevede l'acquisizione di 478,5 milioni di azioni al prezzo unitario di 1,02 dollari di Singapore, per un totale pari a 490 milioni di dollari di Singapore (359 milioni di dollari USA).

COSCO Shipping International ha reso noto che di aver ottenuto entro venerdì scorso l'impegno irrevocabile ad accettare l'offerta da parte di azionisti che posseggono complessivamente 403,5 milioni di azioni, pari all'84,33% del capitale di CHL.

L'azienda cinese ha specificato che nel caso l'acquisizione venisse portata a termine sarà avviata la procedura per il delisting di Cogent Holdings dal listino della Borsa di Singapore nel quale è entrata all'inizio del 2010.

Inoltre COSCO Shipping International ha comunicato di aver sottoscritto venerdì un accordo con la COSCO Shipping (South East Asia) Pte Ltd, società integralmente controllata dalla China COSCO Shipping Corporation, per comprare il 40% del capitale della società marittima e logistica indonesiana PT Ocean Global Shipping per complessivi 13,9 milioni di dollari di Singapore circa (439mila dollari USA).



