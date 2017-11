6 novembre 2017

Accordo MSC Crociere - Trenitalia per agevolare il trasferimento dei crocieristi verso i porti

È stato siglato a Napoli a bordo di “MSC Meraviglia”

Oggi la compagnia crocieristica MSC Crociere e la società ferroviaria Trenitalia hanno sottoscritto un accordo di partnership con lo scopo di contribuire allo sviluppo del settore turistico agevolando il trasferimento dei crocieristi verso i porti di imbarco e sbarco (Genova, Venezia e Civitavecchia).

L'intesa è stata siglata presso la Stazione Marittima di Napoli a bordo di MSC Meraviglia, l'ammiraglia della flotta di MSC Crociere che è stata varata lo scorso giugno, da Leonardo Massa, country manager Italia di MSC Crociere, e da Alessandra Bucci, responsabile commerciale Divisione Passeggeri Long Haul Trenitalia. «L'idea di aggiungere alla crociera i servizi a lunga percorrenza di Trenitalia - ha sottolineato Massa - conferma la sensibilità e l'attenzione di MSC Crociere verso i propri crocieristi che grazie a questa iniziativa, potranno raggiungere comodamente i porti d'imbarco da moltissime località italiane. Con l'accordo fra Trenitalia e MSC Crociere, viene presentato un concetto che consente di vivere ogni attimo della vacanza in modo ancora più rilassato, confortevole e conveniente».







