6 novembre 2017

Approdata a Livorno la MSC Vita, la più grande portacontainer mai giunta nello scalo labronico

La nave è lunga 300 metri e larga 48,24 metri

Oggi nel porto di Livorno è giunta la MSC Vita, nave che con una lunghezza di 300 metri, una larghezza di 48,24 metri e una capacità di carico pari a 8.800 teu è la portacontainer più grande mai arrivata nello scalo labronico.

La portacontenitori, che è impiegata dalla compagnia di navigazione Mediterranean Shipping Company (MSC) nel servizio West Med to Saec che collega il Mediterraneo occidentale con la costa orientale del Sud America, è attraccata in mattinata al Terminal Lorenzini, sulla sponda est della Darsena Toscana.

Ad attendere la portacontainer c'era il patron del gruppo armatoriale ginevrino MSC, Gianluigi Aponte, che ha ringraziato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini, e il comandante della Capitaneria di Porto di Livorno, Giuseppe Tarzia, per il lavoro svolto: «se Corsini e Tarzia non fossero intervenuti autorizzando la MSC Vita ad attraccare in Darsena Toscana - ha spiegato Aponte - Livorno avrebbe perso il 20% del traffico contenitori. Altri porti prendano esempio dalla determinazione e il coraggio con cui le istituzioni del porto di Livorno hanno affrontato il problema».





