6 novembre 2017

Varata la prima di quattro nuove portacontainer di Containerships alimentate a GNL

Le navi saranno prese in consegna nel corso del 2018

Sabato nel cantiere navale cinese Wenchong di Guangzhou è stata varata la prima di quattro portacontainer ordinate dalla compagnia finlandese Containerships la cui propulsione sarà alimentata a gas naturale liquefatto. Le quattro navi saranno prese in consegna nel corso del 2018 e la prima diventerà operativa nel corso della prima metà dell'anno.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec