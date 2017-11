7 novembre 2017

Il 20 novembre a Livorno un convegno sul ruolo della Dogana

È organizzato dal Propeller Club Port of Leghorn

Il The International Propeller Club Port of Leghorn ha organizzato per il prossimo 20 novembre alle ore 19.00 presso la sede dello Yacht Club Livorno nel porto di Livorno un convegno intitolato “Il ruolo della Dogana di controllo nel mondo delle facilitazioni di commercio e una prospettiva diversa: la tecnologia THz e sue possibili applicazioni nel mondo dello shipping”.

Nel corso dell'incontro sono previsti gli interventi di Massimo Ricasoli (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Livorno), Luigi I. Garruto (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Livorno), Massimiliano Bitossi (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sez. Pisa/ EGO-Virgo), Riccardo Paoletti (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sez. Pisa /Università di Siena) e Stefano Garzelli (CEO di Blue Team Computers).







