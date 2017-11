7 novembre 2017

Il porto di Trieste ha chiuso il terzo trimestre del 2017 con un traffico record di 15,7 milioni di tonnellate di carichi (+9,9%)

I container, con 161.878 teu, hanno segnato una crescita del +32,0%

Nel terzo trimestre di quest'anno il porto di Trieste ha registrato il proprio nuovo record assoluto di traffico trimestrale delle merci avendo movimentato 15,7 milioni di tonnellate di carichi, con un incremento del +9,9% rispetto a 14,3 milioni di tonnellate nel periodo luglio-settembre del 2016 (il precedente record era stato stabilito nel quarto trimestre del 2016 con 15,5 milioni di tonnellate).

Il nuovo picco trimestrale è stato ottenuto grazie al traffico record nel segmento delle rinfuse liquide, in cui il totale è stato di 11,3 milioni di tonnellate (+7,5%) di cui 11,0 milioni di tonnellate di petrolio grezzo (+7,4%), 316mila tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+52,3%), 17mila tonnellate di prodotti chimici (-6,0%) e 5mila tonnellate di altre rinfuse liquide (-94,4%).

Nel terzo trimestre del 2017 è stato segnato anche il nuovo record trimestrale assoluto di traffico containerizzato che è stato pari a 161.878 teu (+32,0% sul terzo trimestre del 2016), totale che ha superato i precedenti due record stabiliti entrambi quest'anno e pari a 137.220 teu nel primo trimestre e a 158.812 teu nel secondo trimestre. In termini di peso nel terzo trimestre di quest'anno il traffico containerizzato è stato pari a 1,8 milioni di tonnellate (+38,6%). Inoltre nel segmento delle merci varie sono state movimentate 2,1 milioni di tonnellate di rotabili (+10,3%) e 185mila tonnellate di altri carichi (+11,4%).

Nel periodo luglio-settembre di quest'anno il traffico delle rinfuse secche è invece calato del -24,6% attestandosi a 285mila tonnellate, di cui 131mila tonnellate di prodotti metallurgici (+28,6%), 96mila tonnellate di carboni (-20,7%), 42mila tonnellate di minerali (-62,5%), 8mila tonnellate di cereali (-76,2%) e 8mila tonnellate di altre rinfuse secche (-26,2%)

Nei primi nove mesi del 2017 il porto ha movimentato un totale di 45,4 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +3,9% rispetto a 43,7 milioni di tonnellate nel periodo gennaio-settembre dello scorso anno, di cui 39,2 milioni di tonnellate allo sbarco (+2,8%) e 6,2 milioni di tonnellate all'imbarco (+11,2%). Le merci varie sono ammontate a 12,2 milioni di tonnellate (+14,0%), di cui 5,2 milioni di tonnellate di merci in container (+29,5%) totalizzate con una movimentazione di contenitori pari a 457.910 teu (+25,2%), 6,5 milioni di tonnellate di rotabili (+4,6%) e 519mila tonnellate di altre merci varie (+6,3%). Le rinfuse liquide sono aumentate del +1,8% a 32,1 milioni di tonnellate, di cui 31,2 milioni di tonnellate di petrolio grezzo (+1,0%), 717mila tonnellate di prodotti raffinati (+38,0%), 45mila tonnellate di prodotti chimici (-18,3%) e 149mila tonnellate di altri carichi liquidi (+79,7%). Le rinfuse secche sono state pari a quasi 1,1 milioni di tonnellate (-27,2%), con 393mila tonnellate di minerali (-33,9%), 281mila tonnellate di carboni (-36,1%), 244mila tonnellate di prodotti metallurgici (-8,1%), 110mila tonnellate di cereali (-159%) e 35mila tonnellate di altre rinfuse secche (+18,8%).

Nei primi nove mesi di quest'anno il traffico crocieristico nel porto giuliano è stato di 85mila passeggeri (-11,9%), di cui 55mila in transito (+12,9%) e 30mila come home port (-37,0%), mentre il traffico passeggeri nel settore dei traghetti è stato di 24mila persone (-54,3%).





