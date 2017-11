8 novembre 2017

Positive performance trimestrali per Wallenius Wilhelmsen Logistics

Il periodo luglio-settembre è stato archiviato con un utile netto di 55 milioni di dollari (+37%)

La nuova compagnia Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA (WWL ASA), nata lo scorso aprile dalla fusione della svedese Wallenius Lines con la norvegese Wilh. Wilhelmsen e specializzata nel trasporto marittimo di carichi rotabili, macchinari e carichi eccezionali ( del 5 aprile 2017), ha chiuso il terzo trimestre di quest'anno con ricavi pari a 962 milioni di dollari, con un incremento del +11% rispetto a 869 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2016, cifra proforma quest'ultima che ipotizza l'effetto della fusione a partire dal 1° gennaio 2016. EBITDA ed EBIT risultano pari rispettivamente a 188 milioni e 104 milioni di dollari e in crescita del +31% e del +70% sul periodo luglio-settembre dello scorso anno. L'utile netto è ammontato a 55 milioni di dollari (+37%).

WWL ASA ha specificato che i risultati del terzo trimestre del 2017 riflettono la prosecuzione del positivo sviluppo dei volumi di carico trasportati. Inoltre la compagnia ha precisato che sono state realizzate due terzi delle sinergie annuali previste a seguito della fusione, sinergie che si prevede risulteranno pari a 100 milioni di dollari all'anno entro il 2019.







