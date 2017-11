13 novembre 2017

Assoporti ha convocato per il 12 dicembre un'assemblea programmatica pubblica per esaminare i temi della portualità

D'Agostino: stiamo lavorando perché questo evento sia l'inizio di un nuovo corso

L'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) ha programmato per il prossimo 12 dicembre a Roma un'assemblea programmatica pubblica per prendere in esami temi quali i macroscenari della portualità, la Via della Seta, il ruolo dei porti italiani in Europa, l'intermodalità, il waterfront e l'infrastrutturazione portuale dopo l'entrata in vigore della riforma dei porti.

Linee e criteri generali per il prossimo evento programmatico dell'associazione sono stati definiti oggi a Roma, nel corso dell'assemblea degli associati, dal presidente di Assoporti, Zeno D'Agostino, assieme a tutti gli associati.

«Stiamo lavorando - ha spiegato D'Agostino - perché questo evento sia l'inizio di un nuovo corso non soltanto per l'associazione, ma anche per tutti i player che fanno parte del mondo marittimo-portuale».

L'assemblea programmatica pubblica inizierà a partire dalle ore 9.15 alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, il quale chiuderà i lavori. «La presenza del ministro - ha sottolineato D'Agostino - conferma l'importanza del ruolo che hanno le nuove Autorità di Sistema Portuale nello scenario nazionale e internazionale».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail