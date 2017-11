14 novembre 2017

Fusione delle finanziarie COSCO Finance e China Shipping Finance

L'operazione è stata approvata oggi dal consiglio di amministrazione di COSCO Shipping Holdings

Oggi è stato annunciato un nuovo passo nel processo di fusione tra i gruppi armatoriali cinesi COSCO e China Shipping avviato all'inizio del 2016 che ha portato alla costituzione del gruppo China COSCO Shipping Corporation (COSCO Shipping) ( del 18 febbraio 2016). Oggi, infatti, il consiglio di amministrazione di COSCO Shipping Holdings ha approvato la fusione tra la finanziaria COSCO Finance Co., società partecipata dalla China Ocean Shipping (Group) Co. (COSCO) che a sua volta possiede il 45,47% del capitale della COSCO Shipping Holdings, e la finanziaria China Shipping Finance Co. (CS Finance), società partecipata al 65% da COSCO Shipping Development, al 25% da COSCO Shipping Energy e al 10% da China Shipping (Group) Co., quest'ultima integralmente controllata da China COSCO Shipping Corporation.

A completamento della fusione CS Finance sarà ribattezzata COSCO Shipping Finance, mentre COSCO Finance cesserà di esistere. I maggiori azionisti della nuova COSCO Shipping Finance saranno COSCO Shipping Holdings, che possiederà il 31,21% del capitale della nuova società, e COSCO Shipping Development, che deterrà il 23,38%; seguiranno tre filiali di COSCO Shipping con un totale del 13,45% del capitale, il gruppo COSCO Shipping Energy con il 10,91% e altre società del gruppo COSCO Shipping.







