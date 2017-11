15 novembre 2017

L'ambasciatore dell'Uruguay in Italia ha visitato il porto di Livorno

Corsini: si possono aprire nuove prospettive interessanti anche in considerazione dell'imminente accordo di libero scambio tra UE e Mercosur

Ieri l'ambasciatore dell'Uruguay in Italia, Gaston Lasarte, ha visitato il porto di Livorno incontrandosi con il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini, con cui ha parlato delle possibili sinergie da sviluppare tra il porto italiano, partner storico dell'Uruguay, e i porti del paese sudamericano.

Lasarte ha evidenziato gli ingenti investimenti dell'Uruguay nelle proprie infrastrutture e nei collegamenti ferroviari: ad esempio nell'ambito dei prodotti forestali, che è uno dei flussi di traffico che verso l'Italia converge su Livorno, sono stati programmati quattro miliardi di dollari di investimenti per la realizzazione di magazzini da realizzare su 13 ettari di aree a ridosso delle banchine del porto di Montevideo e altri soldi verranno spesi per rafforzare i collegamenti ferroviari (il paese è alla ricerca di nuove commesse per nuovi vagoni ferroviari e binari).

Da parte sua Corsini ha sottolineato che «l'Uruguay è un paese con il quale vantiamo legami commerciali nel campo della cellulosa e dell'agroalimentare. Per Livorno e Piombino - ha rilevato - si possono aprire nuove prospettive interessanti anche in considerazione del possibile e imminente accordo di libero scambio tra l'UE e Mercosur».

«Oggi - ha confermato l'ambasciatore Lasarte che nella visita è stato accompagnato dal console onorario Silvio Fancellu - siamo qui per rafforzare questo legame e il sistema Livorno-Piombino può essere il nostro punto di riferimento per i traffici di prodotti forestali ed agroalimentari non solo verso il centro-nord Europa ma anche nel bacino del Mediterraneo».



