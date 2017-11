15 novembre 2017

Fondi europei dell'AdSP dell'Adriatico Settentrionale per le Autostrade del Mare e la cantieristica

Le risorse nell'ambito di due dei 22 progetti approvati dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale avrà 210mila euro di fondi europei da impiegare per il potenziamento delle Autostrade del Mare, eliminando i colli di bottiglia per l'accesso e l'uscita dal Terminal di Fusina, e le attività nel settore della cantieristica.a Venezia e Chioggia.

Il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia ha approvato 22 dei 24 progetti candidati al finanziamento nell'ambito del bando Standard Plus. Al territorio regionale veneto, rappresentato da enti pubblici, università, associazioni di categoria e soggetti privati che hanno preso parte a 13 dei 22 progetti finanziati, sono state assegnate risorse per quasi tre milioni di euro. Due sono i progetti approvati che coinvolgono anche l'AdSP del Mare Adriatico Settentrionale: il progetto CHARGE (Asse 4 “Trasporto Marittimo”) e il progetto BEAT (Asse 1 “Innovazione”) per un totale di 210mila euro finanziati al 100%. Le attività progettuali saranno avviate in gennaio 2018 per concludersi entro i 18 mesi successivi.

In particolare, il progetto CHARGE (Capitalization and Harmonization of the Adriatic Region Gate of Europe) con capofila Rete Autostrade Mediterranee (RAM Spa, società del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha assegnato all'AdSP 100mila euro con l'obiettivo di migliorare la cooperazione tra i porti di Italia e Croazia per sviluppare azioni a sostegno sviluppo traffici intra-adriatici lungo le Autostrade del Mare. Si tratterà quindi si individuare le azioni migliorative per eliminare i colli di bottiglia e i collegamenti mancanti per il trasporto merci in traghetto da e per Venezia, nonché realizzare un'analisi del mercato per sviluppare questa tipologia di traffici.

Il progetto BEAT (Blue enhancement action for technology transfer), con coordinatore Unioncamere Veneto - Eurosportello del Veneto, affida invece all'Autorità di Sistema Portuale 110mila euro (finanziati al 100%) per sviluppare la cooperazione tra imprese del settore della Blue Economy per lo sviluppo del settore della cantieristica di Venezia e Chioggia. Il progetto, aumentando la creazione di nuove opportunità di networking tra le imprese di Italia e Croazia e attivando specifiche sessioni di formazione e analisi comparative tra le migliori best practice, si pone l'obiettivo di migliorare e potenziare le capacità di innovazione delle PMI.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail